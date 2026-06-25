La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 25 de junio de 2026 es de 21,4 euros y documentan un total de 259.949 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,38%.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró en 10 días un inicio con cuatro avances seguidos, luego dos retrocesos, alternancia posterior y un repunte final; en conjunto predominaron las alzas, sugiriendo un sesgo ligeramente alcista con cierta volatilidad.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA presentó una volatilidad del 17.86%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.74%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha mostrado a lo largo del año. Este descenso en la volatilidad semanal sugiere un período de menor incertidumbre en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,75 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, por su parte, es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es uno de los mayores bancos españoles y cotiza en el Ibex 35. Tiene sede corporativa en Madrid (Ciudad BBVA) y domicilio social en Bilbao; se dedica a servicios financieros y banca digital, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas e inversión.

Su línea de negocio incluye banca minorista, empresas y corporativa, mercados globales, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México y Turquía, además de América del Sur; destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad y sus orígenes datan de 1857.