La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este miércoles, 9 de septiembre de 2026 es de 12,78 euros y documentan un total de 1.491.998 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,19%.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró un comportamiento mixto: cinco subidas y cinco caídas, con rachas breves y alternancia frecuente; tras dos jornadas alcistas, cerró con una caída, dejando un balance lateral sin tendencia clara.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 13.75%, mientras que su volatilidad anual es del 29.13%. Dado que 13.75% es menor que 29.13%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere menos variaciones y un menor riesgo en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,93 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un banco multinacional español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y origen en 1857 en la ciudad de Santander. Se dedica a servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, inversión y pagos.

Su línea de negocio incluye banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (SCIB), financiación al consumo (Santander Consumer Finance), gestión de activos y patrimonios y pagos (PagoNxt). Opera en Europa y América (p. ej., España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU.) y es una de las mayores entidades por clientes y activos, con foco en digitalización y sostenibilidad.

Contenido generado por inteligencia artificial.