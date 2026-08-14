La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 14 de agosto de 2026 es de 12,82 euros y documentan un total de 497.772 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,5%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander arrancó con cuatro avances, siguió con tres retrocesos, tuvo un breve repunte y cerró con dos caídas, dejando un balance general neutro pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha ubicado en un 4.67%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.70%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con su comportamiento a lo largo del último año. La baja volatilidad reciente sugiere que las variaciones en el precio han sido moderadas, contrastando con la inestabilidad observable a largo plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.