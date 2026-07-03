La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

El 3 de julio de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) se sitúan en 12.35 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 455,447 acciones. Esta variación representa un leve incremento del 0.24% respecto al día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés en los títulos del banco en el mercado español.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró un sesgo alcista: 7 avances y 3 retrocesos y cerró con cinco subidas seguidas, sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 12.71%, lo cual es considerablemente menor que la volatilidad anual, que es del 29.96%. Esto indica que el comportamiento del banco en la semana reciente ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,35 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión disponible tras deducir todos los gastos.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio abarcan banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y wealth management. Fundado en 1857, tiene presencia relevante en Europa y América y es uno de los mayores bancos de la zona euro por activos y clientes.