La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 11,98 euros y registran un volumen de 853788 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,89% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró alta volatilidad con predominio bajista: 6 jornadas de descenso y 4 de avance, para un balance ligeramente negativo; tras dos subidas consecutivas, la última sesión volvió a caer, sin consolidar recuperación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana fue del 13.47%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 30.01%. Al comparar ambas cifras, podemos establecer que el 13.47% es menor que el 30.01%, lo que indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,08 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión disponible tras deducir todos los gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio abarcan banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y wealth management. Fundado en 1857, tiene presencia relevante en Europa y América y es uno de los mayores bancos de la zona euro por activos y clientes.