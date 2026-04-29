En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de abril de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,5 euros y registran un volumen de 910056 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,27% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander mostró un sesgo bajista, con caídas concentradas en el tramo central y un repunte final de tres sesiones que sugiere un intento de recuperación aún insuficiente para revertir la tendencia. En la última semana, Banco Santander ha experimentado una volatilidad del 19.86%, lo que es significativamente menor en comparación con su volatilidad anual del 32.37%. Esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.