El 14 de septiembre de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el mercado español con un precio de 3.72 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza las 692,554 acciones, esta cifra representa una ligera variación a la baja del -0.27% en comparación con el día anterior, reflejando la dinámica actual del mercado financiero.

En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. registró un retroceso inicial, cuatro subidas seguidas, tres caídas, un breve rebote y un cierre a la baja, dejando un balance mixto y sin una dirección clara.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, el Banco de Sabadell ha presentado una volatilidad del 16.75%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 26.97%. Esto sugiere que, a corto plazo, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año. Este descenso en la volatilidad semanal indica que las fluctuaciones en su cotización han sido reducidas, proporcionando un entorno más predecible para los inversionistas en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que representa el fondo de inversión resultante después de deducir todos los gastos.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede social en Alicante (con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès y Madrid) y se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, gestión de activos, seguros y servicios de pagos.

Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), el grupo está especialmente enfocado en pymes y digitalización y posee TSB en el Reino Unido. Cotiza en las bolsas españolas con el ticker SAB y es uno de los bancos de referencia por su red, volumen de negocio y base de clientes.

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