En la apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,09 euros y registran un volumen de 456344 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,03% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró un fuerte impulso inicial con cuatro sesiones al alza, luego dos retrocesos y un cierre mixto; el balance es positivo (6 subidas y 4 bajadas) y la volatilidad aumentó al final.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 19.63 %, lo que es menor que la volatilidad anual del 27.75 %. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, reflejando una disminución en las variaciones de su valor en comparación con el periodo acumulado anterior.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa se sitúa en 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 1.83B, los cuales se destinan a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35 (SAB). Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid.

No produce bienes; ofrece servicios bancarios y financieros: cuentas, pagos, créditos, hipotecas, ahorro e inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y gestión de activos, con presencia en Reino Unido a través de TSB; destaca por su foco en pymes y digitalización.