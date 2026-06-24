La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este miércoles, 24 de junio de 2026 es de 3,15 euros y fijan un total de 502.823 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,47%.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró un comportamiento mixto: descenso inicial, cuatro jornadas de avance, dos de corrección, breve rebote y nueva caída, para cerrar casi al mismo nivel, con tono lateral y cierta volatilidad.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se situó en 18.63%, lo que resulta ser menor que la volatilidad anual del 27.69%. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones más significativas presentadas durante el año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere un periodo de menor incertidumbre y fluctuaciones en el precio de sus acciones.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa se sitúa en 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 1.83B, los cuales se destinan a un fondo de inversión.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35 (SAB). Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid.

No produce bienes; ofrece servicios bancarios y financieros: cuentas, pagos, créditos, hipotecas, ahorro e inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y gestión de activos, con presencia en Reino Unido a través de TSB; destaca por su foco en pymes y digitalización.