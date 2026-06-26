Este viernes, 26 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.491 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 1,44%.

En el mercado EUR/RUB, la cotización subió 4.6% en la última semana, pero en el último año registra -8.11%, lo que indica un repunte reciente tras una caída prolongada.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en comparación con los días anteriores. Este crecimiento constante sugiere un fortalecimiento del rublo frente a otras divisas, reflejando una mejora en la confianza del mercado.

En conjunto, esta evolución favorable puede implicar un incremento en las inversiones y un posible fortalecimiento de la economía nacional a corto plazo. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando las condiciones del mercado para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.08% comparado con el 13.04% de la volatilidad anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.