Ya es oficial | El propietario está obligado, aunque no quiera, a realizar reparaciones por exigencia del inquilino. Foto: Freepik

En España, cuando se trata de alquilar una vivienda, es de suma importancia que tanto el arrendador como el arrendatario cumplan con sus respectivas obligaciones para garantizar una convivencia armoniosa y el mantenimiento adecuado de la propiedad.

Sin embargo, puede suceder que el casero se niegue a realizar las reparaciones necesarias, lo que puede generar conflictos y afectar la calidad de vida del inquilino. A continuación, se detallan los pasos que puede seguir el inquilino y sus derechos según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En caso de que una vivienda tenga reparaciones urgentes, el inquilino tiene derecho a exigirlas.(Fuente: Freepik)

Qué establece la ley sobre reparaciones en viviendas

El artículo 21 de la LAU establece de manera categórica que es responsabilidad del arrendador asegurar que la vivienda se mantenga en condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad:

El arrendador tiene la obligación de realizar, sin posibilidad de incrementar el canon de arrendamiento por esta causa, todas las reparaciones necesarias para garantizar que la vivienda se conserve en condiciones de habitabilidad que sean apropiadas para el uso convenido, salvo en los casos en que el deterioro que requiera reparación sea imputable al arrendatario, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

El sueño de la casa propia, cada vez más lejos: crece la demanda de alquiler ante la dificultad de comprar una vivienda Fuente: Freepik

El propietario debe garantizar las reparaciones necesarias para mantener la habitabilidad del inmueble según la LAU.

Esto incluye daños o problemas ocasionados por el transcurso del tiempo y no por el uso regular de la vivienda. Entre las reparaciones que corresponden al arrendador, destacan:

El mantenimiento de las instalaciones de agua y luz.

Los elementos como suelos, paredes y techos.

La reparación, mantenimiento o sustitución de la caldera.

Otras obras necesarias para su habitabilidad.

Plazo legal para que el casero repare una avería: tus derechos como inquilino

La Ley de Arrendamientos Urbanos no establece un plazo específico para que el propietario repare los desperfectos en la vivienda. No obstante, es su obligación realizar dichas reparaciones, aun si el contrato ha finalizado. En casos de desperfectos significativos, resulta razonable que las reparaciones se efectúen en un período de horas o pocos días.

Por otro lado, la LAU determina el tiempo que puede transcurrir durante una obra en el piso en el que resida el inquilino. “Si una reparación en la vivienda se extiende por más de veinte días, es necesario reducir la renta mensual en proporción a la parte de la vivienda que haya sido inutilizada para el inquilino”, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el sector del alquiler de vivienda.