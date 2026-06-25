Este jueves, 25 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 85.137 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,07%.

En la última semana, el euro frente al rublo ruso avanzó 1.69%, pero en el último año registró -10.1%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este impulso sugiere una posible recuperación en su valor después de un periodo de estabilidad.

El aumento en la cotización del rublo podría estar relacionado con factores económicos internos y externos que están favoreciendo su fortalecimiento. Es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 9.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.94%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.