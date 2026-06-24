Este miércoles, 24 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 85.178 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,45%.

La cotización EUR/RUB subió 1.38% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -9.82%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un incremento en su valor. Este crecimiento secuencial podría estar vinculado a un fortalecimiento de factores económicos que han influido favorablemente en la moneda.

Sin embargo, es importante monitorear esta situación, ya que las fluctuaciones pueden ser volátiles y podrían revertirse rápidamente si surgen nuevas circunstancias desfavorables en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso se sitúa en 9.30%, que es menor que la volatilidad anual del 12.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.