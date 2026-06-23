Este martes, 23 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 85.906 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 1,24%.

En el mercado de euro y rublo ruso, la última semana mostró un alza de 2.46%, mientras que en el último año la cotización presentó una variación de -8.38%, lo que sugiere una recuperación reciente tras una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un leve incremento en su valor. Este cambio ha generado expectativas optimistas entre los inversores, quienes anticipan un mayor fortalecimiento de la moneda.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, a pesar de este aumento, la fluctuación en los mercados puede influir en la estabilidad futura del rublo. El seguimiento continuo de esta tendencia será clave para entender su evolución en los próximos días.

La volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso en la última semana, con un 11.65%, es menor que la volatilidad anual del 12.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.