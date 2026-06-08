Este lunes, 8 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.945 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,12%.

En el mercado EUR/RUB, la cotización registró un cambio semanal leve de 0.03%, pero en el último año acumuló una variación de -9.23%, indicando una tendencia bajista a largo plazo.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva hoy, continuando con un desempeño favorable en comparación con los días pasados. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda rusa y podría reflejar una recuperación económica gradual.

Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo, ya que factores externos e internos pueden influir en su estabilidad. Un análisis más profundo de las variables económicas será crucial para entender la continuidad de este comportamiento positivo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 10.72%, es menor que la volatilidad anual del 13.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.