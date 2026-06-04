Este jueves, 4 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 86.299 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,82%.

La cotización EUR/RUB subió 4.24% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -7.1%, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora continua sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda rusa, lo que puede influir en su estabilidad a largo plazo.

A lo largo de los últimos días, hemos observado que el rublo ha experimentado una recuperación constante, indicando que los factores económicos o políticos podrían estar favoreciendo su desempeño. Este contexto sugiere un panorama más optimista para su cotización en el futuro cercano.

La volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso en la última semana ha sido del 9.16%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 13.30%. Dado que 9.16% es menor que 13.30%, se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.