Este miércoles, 3 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 85.284 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,43%.

En la última semana, el euro frente al rublo ruso avanzó 2.93%, mientras que en el último año registró una variación de -8.3%, reflejando un repunte reciente en un contexto anual bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que ha mantenido un aumento continuo durante las últimas jornadas. Este crecimiento sugiere un repunte en la confianza del mercado y una posible recuperación económica en ciertos sectores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y puede verse afectada por diversos factores externos. Un análisis más detallado será necesario para determinar la sostenibilidad de este cambio en la cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso se sitúa en 9.13%, lo que es menor que la volatilidad anual de 13.29%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.