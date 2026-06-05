Este viernes, 5 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 85.579 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,42%.

En el mercado EUR/RUB, la última semana registró un avance de 3.43%, pero en el último año la cotización acumula una variación de -8.72%, lo que sugiere una recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento en su valor que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Este comportamiento se ha mantenido consistente, lo que indica un panorama favorable para la moneda en el corto plazo.

A pesar de la reciente alza, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en la estabilidad de esta tendencia. La salud económica general y la confianza del mercado serán determinantes para asegurar que este crecimiento perdure.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 10.51%, es menor que la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.