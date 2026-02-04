El Corte Inglés ofrece el iPhone 16e en descuento: la última tecnología de Apple se consigue por menos de 580 euros. (Fuente: archivo).

El Corte Inglés ha lanzado una de las ofertas más atractivas del momento en telefonía móvil en España. El iPhone 16e, uno de los modelos más recientes de Apple, se puede conseguir ahora con un importante descuento.

Se trata de una oportunidad destacada para quienes buscan acceder a la última tecnología de la marca a un precio más accesible, ya que el dispositivo incorpora el chip A18, un sistema de cámaras avanzado y una autonomía pensada para el uso intensivo diario, todo bajo el ecosistema de iOS 18.

El iPhone 16e: potencia, diseño y Apple Intelligence

El Apple iPhone 16e libre combina un diseño elegante y resistente con un rendimiento de alto nivel. Está preparado para Apple Intelligence, la nueva generación de funciones basadas en inteligencia artificial, y ofrece una experiencia fluida gracias a su hardware optimizado y su integración con el sistema operativo iOS.

Además, destaca por su pantalla OLED de 6,1 pulgadas, su cámara Fusion de 48 megapíxeles y una batería capaz de alcanzar hasta 26 horas de reproducción de vídeo, posicionándose como uno de los modelos más equilibrados de la gama.

El Corte Inglés ofrece el iPhone 16e en descuento. (Fuente: archivo).

Principales características del Apple iPhone 16e

Rendimiento y sistema

Procesador: Chip Apple A18 de última generación Sistema operativo: iOS 18 Smartphone con Inteligencia Artificial Estado: Nuevo

Pantalla

Pantalla OLED de 6,1 pulgadas

Resolución: 2532 x 1170 píxeles

Alta calidad de imagen y colores precisos

Cámaras

Cámara trasera Fusion de 48 MP con estabilización óptica

Teleobjetivo x2 de 12 MP y zoom digital hasta x10

Cámara frontal de 12 MP con modo retrato, HDR Inteligente y grabación en 4K

Grabación de vídeo en 4K con Dolby Vision

Autonomía y batería

Batería de litio de 3.561 mAh

Hasta 26 horas de reproducción de vídeo

Conectividad y extras

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC

USB-C

Dual SIM (Nano SIM + eSIM)

Peso ligero: 167 gramos

El Corte Inglés ofrece el iPhone 16e por menos de 580 euros. El Corte Inglés

¿Cómo comprar el iPhone 16e en El Corte Inglés?

El iPhone 16e está disponible en El Corte Inglés desde 579 euros, frente a su precio habitual de 709 euros, lo que supone un descuento del 18%. El dispositivo se vende libre, con garantía oficial de 3 años.

La compra se puede realizar online o en tienda, con múltiples opciones de entrega gratuitas: envío a domicilio en pocos días, entrega exprés en 2 horas, recogida en tienda, Click&Car o retirada en puntos como Correos, Supercor o Celeritas.

De ese modo, esta propuesta se ha posicionado como una oferta ideal para quienes buscan un iPhone nuevo, potente y con descuento, con la seguridad y el respaldo de El Corte Inglés.