Confirmado por la Seguridad Social: las personas nacidas entre 1960 y 1970 podrán beneficiarse en su jubilación.

La jubilación representa un momento significativo en la vida laboral de un individuo, pues indica la transición hacia una nueva etapa en la que es esencial asegurar una pensión adecuada que permita disfrutar del merecido descanso.

No obstante, las reformas y cambios constantes en el sistema de pensiones han generado inquietudes y dudas entre aquellos que se encuentran próximos a la jubilación.

En este contexto, la Seguridad Social ha comunicado que ciertos grupos de trabajadores podrán acceder al 100% de su pensión si cumplen con los requisitos establecidos, lo que proporciona mayor claridad y tranquilidad a muchos futuros jubilados.

Cómo conseguir el 100% de tu pensión: requisitos esenciales

La SeguridadSocial ha confirmado que los trabajadores nacidos entre 1960 y 1970 que cumplan con los requisitos de cotización tendrán derecho a percibir el 100% de su base reguladora al alcanzar la edad de jubilación.

Para acceder a la pensión completa, es imperativo haber cotizado un número mínimo de años, el cual varía conforme a la normativa vigente.

A partir de 2025, la edad ordinaria de jubilación se establecerá en 65 años para aquellos que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, o en 66 años y 8 meses para quienes no cumplan con este requisito.

Asimismo, los trabajadores deben revisar su historial laboral a través de la plataforma digital de la Seguridad Social, con el fin de verificar los períodos cotizados y evitar posibles errores que pudieran influir negativamente en el monto de la pensión.

Es recomendable realizar esta revisión periódicamente para asegurar que toda la información esté actualizada y correcta.

Jubilación anticipada: requisitos y efectos a considerar

Los trabajadores que opten por esta modalidad deberán haber cotizado un mínimo de años: al menos 38 años y 3 meses para poder jubilarse a los 63 años, o 35 años si su intención es hacerlo a los 64 años y 8 meses.

La reducción en el monto de la pensión variará en función de la anticipación con la que se lleve a cabo la jubilación.

Es fundamental considerar que la jubilación anticipada no es una opción exenta de consecuencias y muchos trabajadores prefieren esperar a cumplir con los requisitos completos para evitar una disminución significativa en su pensión. Además, es recomendable evaluar las implicaciones financieras a largo plazo antes de tomar una decisión.