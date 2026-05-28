Este jueves, 28 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 17,04 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 18.823. Esta cifra refleja una variación del 0,24% en comparación con el día pasado.

Enagás S.A mostró un impulso inicial de cinco sesiones al alza, luego una corrección de dos días, un rebote, un nuevo retroceso y un cierre con recuperación; el balance de los diez días es positivo, con volatilidad moderada y señales mixtas a muy corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La última semana de Enagás ha mostrado una volatilidad del 15.17%, la cual es inferior a la volatilidad anual del 21.99%. Esto indica que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año. La menor volatilidad reciente sugiere un período de tranquilidad en el mercado para esta compañía.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.