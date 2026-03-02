Los mercados reaccionaron de forma moderada al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y a las represalias posteriores. Los analistas piden cautela, pero JP Morgan recomienda aprovechar las caídas para comprar. El banco sostiene que el impacto en las bolsas será limitado. A juicio de la entidad, los descensos no serán profundos ni duraderos. La moderación observada a media sesión refuerza esta visión. Para los inversores con horizonte de varios meses o un año, el escenario abre oportunidades. “La actual escalada geopolítica debería ser en última instancia una oportunidad para añadir posiciones, ya que los fundamentales son positivos. Los acontecimientos de este fin de semana naturalmente provocarán un comportamiento de reducción de riesgo en los mercados a corto plazo, pero si uno tiene un horizonte temporal más largo que los próximos días o semanas, en un período de 3 ,6, 12 meses debería aprovechar la debilidad para añadir posiciones, en nuestra opinión”, afirma el informe. JP Morgan insiste en que el conflicto no generará un desplome prolongado. El banco cree que los inversores pueden comprar a mejores precios en medio de la tensión geopolítica. La recomendación apunta a una estrategia de mediano plazo. El informe también señala que los conflictos militares son impredecibles. Sin embargo, el banco considera poco probable que la escalada se prolongue demasiado tiempo. Los calendarios políticos influyen en la duración del conflicto. “Los conflictos militares son pro supuesto impredecibles, pero sospechamos que no es probable que la escalada se mantenga durante mucho tiempo dados los calendarios polícicos, y creemos que el entorno fundamental es constructivo. La subida del precio del petróleo puede durar un tiempo, pero probablemente se desvanecerá posteriormente por el exceso de oferta en el mercado. Más allá de la geopolítica, donde hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, miramos a las valoraciones del mercado, que encontramos positivas”. El banco recomienda invertir en petroleras por la suba del petróleo y del gas. Según sus análisis, los cambios de régimen en países productores han provocado subas del crudo del 30% durante al menos tres meses. El escenario actual puede repetir ese patrón. Los valores favoritos del banco son Shell, Galp, ENI y TotalEnergies. En dos casos, la recomendación subió a «sobreponderar». El informe considera que estas empresas pueden beneficiarse del aumento del precio de la energía. También el sector de defensa aparece entre los más favorecidos. El aumento del gasto militar global y el interés renovado de grandes inversores pueden impulsar nuevas subas en estas compañías. La principal preocupación del mercado es el Estrecho de Ormuz. Por esa ruta pasa entre el 20% y el 30% del petróleo y gas que se consume en el mundo. Una reducción del tráfico puede disparar los precios de la energía. Incluso si el conflicto termina pronto, el temor a interrupciones puede mantener el crudo en niveles altos. La duración de la guerra es la gran incógnita para los mercados globales. Si el conflicto se prolonga, el impacto en la economía mundial sería mayor. Pero si la escalada se frena, el petróleo y el gas pueden volver a niveles previos. Esa expectativa explica la moderación actual de las bolsas.