El escenario financiero en España acaba de cambiar de forma radical. Bajo la premisa de “Ya ha entrado en vigor”, el Gobierno activó una regulación que impacta directamente en la relación entre bancos y clientes. La nueva normativa introduce una prohibición clara: las entidades no podrán emitir tarjetas de crédito no solicitadas ni ampliar los límites de financiación sin el consentimiento del usuario. El objetivo es frenar prácticas que durante años se normalizaron y que, en muchos casos, podían incrementar el nivel de deuda sin que el cliente lo solicitara de forma expresa. La ley es contundente. “Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no lo hayan solicitado de forma expresa”. Esto marca un antes y un después en la operativa bancaria. Hasta ahora, era habitual que los bancos aumentaran límites de tarjetas o activaran líneas de crédito como parte de promociones. En ocasiones, estos cambios se aplicaban sin una petición clara del cliente. Con la nueva regulación, cualquier ampliación o activación sin consentimiento será nula y sancionable. El cliente pasa a tener el control total sobre su nivel de financiación. Durante años, muchos usuarios se encontraron con más crédito disponible sin haberlo pedido. Límites más altos o préstamos preconcedidos aparecían en la banca online sin aviso claro. Ahora, esto deja de ocurrir. Si el cliente no lo solicita, no se puede aplicar. La norma establece que sin una petición previa “no hay ampliación posible”. Este cambio refuerza la capacidad de decisión del usuario. A partir de ahora, cualquier aumento de crédito deberá partir de una acción consciente del cliente. La normativa no elimina las ofertas comerciales. Los bancos podrán seguir publicitando préstamos, tarjetas o financiación adaptada al perfil del cliente. También podrán ofrecer créditos preautorizados. Sin embargo, la clave está en el último paso: no podrán activarlos sin aceptación expresa. Este matiz es fundamental. El crédito puede ser ofrecido, pero no ejecutado sin consentimiento. Así, se redefine el momento en el que realmente nace la deuda. Otro eje central de la ley es el control sobre productos financieros de alto riesgo. Entre ellos, las tarjetas revolving, conocidas por sus intereses elevados. La normativa busca limitar el coste del dinero y reforzar la transparencia en los contratos. El objetivo es evitar situaciones de usura y endeudamiento prolongado. Además, la regulación se extiende a otros productos: La ley también introduce cambios en la supervisión. El Banco de España asumirá un rol más activo, no solo sobre bancos, sino también sobre plataformas tecnológicas. Esto responde a la evolución del mercado, donde cada vez más actores ofrecen financiación con condiciones poco claras. Además, se fijan topes a las comisiones por descubierto. Es decir, se limitará el coste que los bancos pueden cobrar cuando una cuenta queda en negativo, evitando deudas desproporcionadas. Esto reduce el riesgo de endeudamiento silencioso, ese que crece poco a poco sin que el usuario lo perciba de inmediato. Con esta regulación, el sistema financiero busca ser más transparente, más justo y centrado en la voluntad del consumidor.