El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de España ofrece un subsidio de desempleo para aquellas personas que han perdido su trabajo y no han cotizado lo suficiente para acceder a la prestación contributiva. El conocido “paro”, que exige un mínimo de 360 días cotizados en los últimos seis años.

Este subsidio asistencial tiene como finalidad proporcionar un apoyo económico básico mientras los beneficiarios buscan nuevas oportunidades laborales o formación.

Este apoyo se integra en el sistema de protección por desempleo reformado recientemente, que establece distintas cuantías a lo largo del tiempo y ayuda a cerrar brechas de cobertura para trabajadores temporales y de corta duración.

¿Quién puede acceder a este subsidio?

Personas que hayan cesado de manera involuntaria en su empleo.

Trabajadores que no reúnen los requisitos para cobrar la prestación contributiva por desempleo.

Solicitantes inscritos como demandantes de empleo en el SEPE.

Personas que no hayan generado derecho al paro contributivo.

Trabajadores que hayan cotizado un mínimo de días , generalmente entre 90 y 180 , según tengan o no cargas familiares.

Solicitantes que no superen el límite de rentas establecido por el SEPE, fijado en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Duración del subsidio

Con responsabilidades familiares y más de seis meses cotizados, el subsidio puede extenderse hasta 21 meses .

Sin cargas familiares, la ayuda suele concederse por un período de entre tres y seis meses, en función de los días efectivamente cotizados.

¿Por qué la cuantía puede ser de 480 euros?

La cuantía del subsidio por cotizaciones insuficientes depende del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) , que sirve de referencia para calcular muchas prestaciones sociales en España. Tras las actualizaciones normativas, la prestación se estructura en tramos.

Durante los primeros seis meses suele pagarse un porcentaje más alto del IPREM, y después de ese período desciende hasta el 80% del IPREM, equivalente a aproximadamente 480 euros al mes.

Este nivel de 480 euros representa el tramo estable de la ayuda una vez superado el primer año de percepción o cuando se reconoce directamente esa cuantía en virtud de la reforma vigente. No siempre es la cifra inicial, pero muchas personas que acceden al subsidio llegan a percibirla por un período extendido.

¿Qué condiciones adicionales se deben cumplir?

Además de haber cotizado por debajo del mínimo exigido para el paro contributivo, quienes solicitan este subsidio deben suscribir un compromiso de actividad con el SEPE.

Esto implica participar activamente en acciones de búsqueda de empleo, formación o itinerarios personalizados que fomenten la reinserción laboral.

Otro requisito clave es la limitación de rentas. Los ingresos propios o del conjunto de la unidad familiar no pueden superar un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional, medida que busca focalizar la ayuda en las personas con mayor necesidad económica.

¿Cómo se solicita y cuánto dura?

La solicitud debe presentarse ante el SEPE, ya sea de forma presencial con cita previa, a través de su sede electrónica o por otros canales habilitados. El plazo para pedir el subsidio suele iniciarse desde la fecha de finalización del contrato que dio lugar al desempleo.