El mercado del alquiler en España vuelve a estar en el centro del debate tras los cambios introducidos por el nuevo decreto que regula las prórrogas contractuales. Según advierte el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, a través de su cuenta de TikTok, la normativa vigente refuerza la posición del inquilino y obliga al propietario a extender el contrato de alquiler. La medida, que busca dar estabilidad a los arrendatarios, ha generado preocupación entre pequeños propietarios, quienes ven limitada su capacidad de decisión sobre sus viviendas. “El inquilino puede pedir prórroga y el propietario debe aceptar sí o sí”, sostiene Gutiérrez. De acuerdo con el experto, la normativa establece que los propietarios “están obligados a aceptarlo aunque no quieran, aunque pierdan dinero o aunque se queden con un inquilino totalmente indeseable”. En este sentido, destaca que la prórroga del nuevo decreto “es obligatoria y se debe aceptar”. Gutiérrez explica que esta extensión puede aplicarse incluso en casos donde ya existía un acuerdo previo de finalización del contrato. “Si ya habíais pactado, por ejemplo, la salida antes del decreto, también. Si el inquilino lo solicita, se prorroga dos años”, señala. La situación se amplía a contratos de larga duración o firmados por empresas, así como a aquellos que se encuentran en renovación tácita bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). “Si el contrato era por siete o diez años da igual, se prorroga la salida dos años extra”, afirma. Sin embargo, el experto aclara que existen excepciones: no aplica en casos de tácita reconducción, cuando ya no hay contrato formal, alquileres temporales o alquiler de habitaciones regidos por el Código Civil. Tampoco será posible solicitar la prórroga si el decreto deja de estar en vigor. Ante este escenario, el principal consejo de Gutiérrez es que los propietarios comprendan en profundidad el alcance legal del decreto y anticipen posibles escenarios antes de firmar contratos o planificar la venta de sus inmuebles. El experto advierte que esta normativa ha tenido un fuerte impacto en pequeños ahorradores: “Este decreto ha hecho mucho daño a pequeños propietarios que necesitaban vender su vivienda, al ahorrador”. En este contexto, recomienda actuar con previsión, revisar cuidadosamente las condiciones contractuales y considerar los plazos legales vigentes antes de tomar decisiones.