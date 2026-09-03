La demanda de energía en España del viernes registró la cifra de 14.084.660 MWh con respecto a los 13.647.182 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 155.99 euros a 169.68 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 4 de septiembre?

Para el viernes, 4 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 259,12 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 259.12 euros De 22:00 a 23:00 225.35 euros De 0:00 a 1:00 217.5 euros De 20:00 a 21:00 217.5 euros De 23:00 a 24:00 217.5 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 4 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 83,75 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 83.75 euros De 12:00 a 13:00 87.99 euros De 15:00 a 16:00 87.99 euros De 14:00 a 15:00 88.74 euros De 16:00 a 17:00 93.34 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 217.5 De 1:00 a 2:00 216.0 De 2:00 a 3:00 212.73 De 3:00 a 4:00 199.0 De 4:00 a 5:00 192.99 De 5:00 a 6:00 189.88 De 6:00 a 7:00 183.01 De 7:00 a 8:00 191.46 De 8:00 a 9:00 203.03 De 9:00 a 10:00 195.95 De 10:00 a 11:00 140.0 De 11:00 a 12:00 94.99 De 12:00 a 13:00 87.99 De 13:00 a 14:00 83.75 De 14:00 a 15:00 88.74 De 15:00 a 16:00 87.99 De 16:00 a 17:00 93.34 De 17:00 a 18:00 124.93 De 18:00 a 19:00 171.5 De 19:00 a 20:00 178.0 De 20:00 a 21:00 217.5 De 21:00 a 22:00 259.12 De 22:00 a 23:00 225.35 De 23:00 a 24:00 217.5

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y reducir la necesidad de encender las luces.

Emplea bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

Contenido generado por inteligencia artificial.