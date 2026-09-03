Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán

La llegada del jueves estará marcada por tiempo estable y un nuevo ascenso de las temperaturas en buena parte de España, pero varias zonas también tendrán condiciones favorables para la aparición de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos aislados, posibles tormentas y fuertes rachas de viento en distintos puntos del territorio.

El calor será especialmente intenso en el interior, con temperaturas que podrán superar los 35 grados y alcanzar los 40 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Al mismo tiempo, las noches tropicales se extenderán por los litorales mediterráneos y buena parte del sur peninsular.

¿Dónde podrían registrarse las tormentas este jueves?

Las principales posibilidades de tormentas se concentran en zonas altas del tercio este peninsular. Allí podrán aparecer nubes de evolución durante la jornada, con chubascos y tormentas aisladas. En el interior de Castellón tampoco se descarta algún episodio de estas características.

¿Dónde podrían registrarse las tormentas este jueves? Foco Uy

Castilla-La Mancha tendrá nubosidad de evolución en las sierras, con posibilidad de alguna tormenta ocasional. En Murcia, las sierras del norte también podrían registrar tormentas, sobre todo en el noroeste. Andalucía tendrá una situación similar en sus sierras orientales, donde no se descartan chubascos y tormentas ocasionales.

¿Qué otras zonas tendrán fenómenos adversos?

El Estrecho será otra de las zonas a tener en cuenta debido al viento. El levante soplará con intensidad y podrá dejar rachas muy fuertes, mientras que el litoral de Alborán también tendrá viento moderado. Además, se esperan brumas y bancos de niebla en el Estrecho y algunas zonas costeras.

¿Qué otras zonas tendrán fenómenos adversos? EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

A pesar de la presencia de tormentas aisladas, el escenario general será de estabilidad y calor. Las temperaturas subirán en la Península y Baleares, con un aumento especialmente marcado en el Cantábrico y el suroeste. En los valles del Guadalquivir y del Guadiana, los termómetros podrán superar los 40 grados.