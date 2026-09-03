El Gobierno reforma la Ley de Extranjería y Asilo tras la crisis en Ceuta: que pasará con quienes lleguen a la frontera a partir de ahora (foto: EFE)

La ayuda urgente de más de 32 millones de euros que España pidió a la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria de Ceuta sigue sin recibir luz verde. Bruselas asegura que está tramitando la solicitud con carácter prioritario, pero advierte de que todavía necesita respuestas del Gobierno español antes de poder completar la evaluación.

El bloqueo llega después de más de un mes de tensión en torno al papel que debía asumir la Unión Europea en la frontera. Desde los primeros días de la crisis, la Comisión ofreció asistencia financiera y apoyo operativo mediante Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo.

En un primer momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó aumentar la presencia de Frontex al considerar que la agencia “no es práctica” y “no soluciona el control de las fronteras”. Sin embargo, semanas después España cambió de posición y terminó solicitando tanto financiación extraordinaria como un mayor despliegue europeo.

Ese giro desembocó en dos peticiones concretas: el 24 de agosto, el Gobierno reclamó más de 32 millones de euros de ayuda urgente; y cuatro días después pidió un refuerzo adicional de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo para colaborar en Ceuta.

MADRID, 31/08/2026.- Con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político, que se inicia marcado por la crisis migratoria de Ceuta, de la que habla este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica, y con su comparecencia en el Congreso del próximo jueves como plato fuerte de esta semana.EFE/ Luis Miguel Gonzalez/La Ser SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: La Ser Luis Miguel Gonzalez/La Ser

Bruselas todavía no libera los 32 millones solicitados por España

La petición económica se financiaría con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados. España reclamó además una “pronta resolución” debido a la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Pero, a 3 de septiembre, la Comisión Europea todavía no ha adoptado una decisión definitiva. “La Comisión ha ofrecido su apoyo desde el primer día, tanto en lo que se refiere a la ayuda financiera como a la asistencia de nuestras agencias: Frontex, Europol y también la Agencia de Asilo”, explicó este jueves el portavoz de Interior, Markus Lambert.

Según Bruselas, el expediente está avanzando, aunque todavía no puede cerrarse. “Ahora ya hemos recibido solicitudes de las autoridades españolas tanto para obtener financiación de emergencia como apoyo de las agencias. Estamos avanzando con carácter prioritario en la evaluación de estas solicitudes”.

Qué respuestas exige Bruselas antes de aprobar la ayuda para Ceuta

El principal obstáculo está en la información que todavía debe aportar España.

“Sin embargo, para poder realizar nuestra evaluación definitiva, todavía quedan algunas cuestiones importantes por aclarar que deben ser respondidas primero por las autoridades españolas”, señaló Lambert.

La Comisión no ha detallado públicamente cuáles son todas esas preguntas pendientes, pero sí ha explicado que necesita concretar cómo se aplicará la asistencia sobre el terreno y qué alcance tendrá cada medida.

“Cuando llegan solicitudes como esta, ya sean de carácter financiero o relacionadas con aspectos operativos, siempre es importante mantener un contacto estrecho para ver cómo puede aplicarse realmente en la práctica, qué implica exactamente, y eso es lo que todavía tiene que concretarse”, añadió el portavoz.

Por tanto, los 32 millones no han sido rechazados. La ayuda permanece pendiente hasta que Bruselas disponga de la información necesaria para completar su evaluación.

España también pide ahora reforzar la presencia de Frontex en Ceuta

El debate sobre los fondos coincide con un nuevo giro del Gobierno respecto al papel de Frontex.

Pedro Sánchez anunció este jueves en el Congreso que pedirá a la Unión Europea una presencia permanente reforzada de la agencia en Ceuta. Bruselas recordó que Frontex ya está presente en el puerto de la ciudad autónoma. “Ahora se trata de ver en qué otros ámbitos puede ayudar Frontex y también cómo puede mantenerse la presencia que ya existe”, indicó la Comisión.

El planteamiento supone un cambio relevante respecto de la posición inicial del Ministerio del Interior, que había rechazado un mayor despliegue operativo europeo durante las primeras semanas de la crisis.

EFE

Sánchez quiere cambiar además el encaje europeo de Ceuta y Melilla

La petición de ayuda urgente forma parte ahora de una estrategia europea más amplia.

Sánchez anunció que solicitará que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, que se incorporen a la unión aduanera y que tengan una representación permanente en el Comité de las Regiones.

El reconocimiento como región ultraperiférica sería el cambio más complejo, ya que requiere modificar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y obtener la unanimidad de los Veintisiete.

La incorporación a la unión aduanera, en cambio, ya está contemplada como posibilidad en el tratado de adhesión de España. Si el Gobierno lo solicita formalmente, la Comisión debería presentar una propuesta que también tendría que recibir el respaldo unánime de los Estados miembros.

Así, mientras España intenta reforzar el papel europeo de Ceuta y Melilla a largo plazo, el asunto más urgente sigue sin resolverse: los más de 32 millones solicitados para afrontar la crisis continúan pendientes de que Madrid responda las cuestiones que Bruselas considera necesarias.