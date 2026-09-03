Oficial | La DGT puede multarte por llevar una bandera colgada de la ventanilla del coche: estos son los casos

Es habitual ver banderas en las ventanillas del coche durante celebraciones deportivas, fiestas nacionales o acontecimientos especiales. Muchos conductores las sujetan al cristal, al marco de la puerta o mediante pequeños mástiles instalados en uno de los laterales del vehículo.

El problema no está en el contenido o los colores de la bandera. El Reglamento General de Circulación establece una serie de obligaciones relacionadas con el campo de visión del conductor y con cualquier elemento transportado o colocado en el vehículo.

Por eso, antes de circular con una bandera colgada de la ventanilla, conviene comprobar dónde está situada, cuánto sobresale y si existe riesgo de que se desprenda durante la marcha.

Oficial | La DGT puede multarte por llevar una bandera colgada de la ventanilla del coche: estos son los casos. Fuente: Pixabay

La DGT puede multar por llevar una bandera en la ventanilla en estos casos

El primer límite está relacionado con la visibilidad del conductor. El artículo 18 del Reglamento General de Circulación obliga a quien conduce a mantener su libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción.

Además, el artículo 19 establece que la superficie acristalada del vehículo debe permitir “en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”. Por tanto, una bandera colocada sobre una ventanilla puede generar problemas si reduce de manera relevante ese campo de visión.

Esto resulta especialmente importante en las ventanillas delanteras, ya que intervienen directamente en la observación lateral, los cruces, las incorporaciones y determinadas maniobras. Una bandera de gran tamaño que tape parte del cristal podría ser considerada incompatible con las condiciones de visibilidad exigidas por la normativa.

Por tanto, colocar una pequeña bandera no genera automáticamente una sanción. Lo que analizarán los agentes será si la forma en la que está instalada incumple alguna de las normas de circulación.

Una bandera tampoco puede desprenderse mientras el coche circula

Hay un segundo aspecto importante: la sujeción de la bandera al coche. El artículo 14 del Reglamento General de Circulación regula cómo deben disponerse tanto la carga transportada como los accesorios utilizados para sujetarla.

La norma establece que estos elementos deben colocarse y, cuando sea necesario, sujetarse de manera que no puedan “arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa”.

Eso significa que una bandera instalada en el exterior del coche debe permanecer correctamente fijada durante todo el trayecto. Un mástil improvisado, una bandera atrapada simplemente con la ventanilla o cualquier sistema que permita que se desprenda puede generar una situación sancionable.

El mismo artículo señala que la carga tampoco puede comprometer la estabilidad del vehículo ni ocultar dispositivos de alumbrado, señalización luminosa, placas de matrícula o distintivos obligatorios.

Qué ocurre si la bandera sobresale por el lateral del coche

Otro de los puntos que debe tenerse en cuenta es cuánto sobresale la bandera de la ventanilla respecto de las dimensiones normales del vehículo.

El artículo 15 del Reglamento General de Circulación dispone como principio general que la carga “no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo”, salvo en los casos y bajo las condiciones específicamente contempladas en la normativa.

Para los vehículos que no están destinados exclusivamente al transporte de mercancías, como un turismo convencional, la regulación permite determinadas cargas que sobresalen por la parte posterior, pero no establece esa misma autorización general para que sobresalgan lateralmente.

Esto es importante para las banderas montadas sobre mástiles que quedan claramente fuera del lateral del turismo. Cuanto mayor sea el elemento y más se aleje del propio vehículo, mayor será el riesgo de incumplir las condiciones previstas para circular con seguridad.

No existe una multa específica por llevar la bandera de España

La normativa de tráfico no establece una infracción denominada “llevar una bandera de España en el coche”. Tampoco diferencia, a estos efectos, entre una bandera nacional, autonómica, deportiva o de cualquier otra clase.

La posible sanción aparece por las condiciones en las que se transporte o coloque ese elemento. Es decir, la bandera puede convertirse en un problema si obstaculiza el campo de visión, está mal sujeta, puede caer sobre la carretera, sobresale indebidamente o tapa elementos obligatorios del vehículo.

Las infracciones de tráfico se clasifican como leves, graves o muy graves. Con carácter general, las leves pueden ser sancionadas con multas de hasta 100 euros, las graves con 200 euros y las muy graves con 500 euros, aunque la cuantía concreta dependerá de la infracción que finalmente se impute.

Existe, además, un supuesto especialmente serio: la Ley de Tráfico considera muy grave circular con un vehículo cuya carga haya caído a la vía por estar mal acondicionada cuando ello crea un grave peligro para los demás usuarios.

Cómo llevar una bandera en el coche sin incumplir las normas de la DGT

Colgar una bandera del coche no implica lo mismo que llevar una tela blanca colgada del coche Imagen generada con Gemini IA

La clave está en evitar que la bandera en el coche interfiera con cualquiera de las condiciones de seguridad que exige el Reglamento General de Circulación.

Una bandera pequeña y correctamente fijada presenta una situación muy distinta a una tela de gran tamaño que cubra buena parte de una ventanilla, ondee ampliamente hacia el exterior o pueda desprenderse durante la circulación.

También debe evitarse que interfiera con la matrícula, los faros, los intermitentes, los retrovisores o cualquier dispositivo de señalización del vehículo.

En definitiva, la DGT no multa por el hecho de mostrar una bandera. Puede hacerlo por la manera en la que está colocada si esa instalación vulnera las obligaciones de seguridad, visibilidad y acondicionamiento establecidas en el Reglamento General de Circulación.