Los jubilados y pensionistas de la Seguridad Social española recibirán su pensión antes de lo habitual, ya que el Banco Sabadell ha decidido adelantar el pago para ofrecerles una mayor tranquilidad económica.

Con esta medida, la entidad busca garantizar que los adultos mayores dispongan con antelación de los fondos necesarios para cubrir sus gastos cotidianos. En octubre, la Seguridad Social destinó 13.675,8 millones de euros al pago de pensiones contributivas, la cifra más alta registrada hasta el momento.

Sabadell confirma la fecha en la que depositará la pensión de noviembre

Aunque muchos bancos ingresan la pensión el día 25 de cada mes eso no significa que la Seguridad Social tenga que pagar las pensiones ese día. Pues, lo que hacen algunos bancos es adelantar el pago. Es decir, como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días.

Aun así, desde HelpMyCash aclaran que los bancos no tienen ninguna obligación de ingresar la pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

En esta ocasión, Sabadell ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al martes, 25 de noviembre con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Aumento confirmado para los pensionistas

El importe de la paga extra de verano para la pensión de viudedad es igual al de una mensualidad ordinaria del beneficiario . Es decir, si una persona cobra 1000 euros por su pensión de viudedad, la paga extra también será de 1000 euros.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de noviembre

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son: