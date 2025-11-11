El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará también este miércoles en su comparecencia en el Congreso sobre cómo afecta a la gobernabilidad la reciente ruptura de Junts con el PSOE, según ha acordado la Junta de Portavoces.

La inclusión en el orden del día se produce tras pedir el PP el pasado viernes una comparecencia urgente de Sánchez sobre este asunto y una vez que todos los grupos de la cámara han accedido a que se agrupe junto a los dos temas de los que iba a hablar el jefe del Ejecutivo: el último Consejo Europeo y corrupción.

Para el PP, la decisión anunciada por Junts el pasado jueves de registrar enmiendas a la totalidad a todas las leyes constata la ruptura de la mayoría de la investidura que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, por lo que, a su juicio, la legislatura está acabada.

La comparecencia de Sánchez ante el pleno de este miércoles servirá como termómetro de cómo está la situación entre el Ejecutivo y la formación que lidera Carles Puigdemont después de lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas.

