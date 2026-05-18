El histórico líder británico Winston Churchill dejó a lo largo de su vida decenas de frases que atravesaron generaciones. Entre ellas, una de las más recordadas volvió a circular en redes sociales y espacios de reflexión personal: “Se necesita valentía para levantarse y hablar; también se necesita valentía para sentarse y escuchar”. La frase plantea una mirada diferente sobre el coraje. Habitualmente, la valentía suele asociarse con quien se expresa, lidera o enfrenta públicamente una situación. Sin embargo, Churchill consideraba que escuchar también implica un acto de fortaleza personal, porque obliga a aceptar otras opiniones, abandonar certezas y dejar de ocupar el centro de la conversación. Para Churchill, hablar suponía exposición y riesgo. Quien toma la palabra asume consecuencias, defiende ideas y se coloca frente a la mirada de los demás. Pero escuchar, según su visión, exigía un desafío distinto: controlar el ego y abrirse a perspectivas ajenas. En tiempos donde las discusiones suelen convertirse en monólogos cruzados, la frase adquirió nueva relevancia. Escuchar activamente requiere paciencia, atención y disposición para comprender al otro incluso cuando existe desacuerdo. Esa actitud, lejos de representar debilidad, fortalece los vínculos y mejora la comunicación. La reflexión también se aplica al liderazgo. Un dirigente que únicamente habla termina aislado de la realidad que lo rodea. En cambio, quien escucha puede anticipar problemas, interpretar necesidades y construir relaciones más sólidas. Churchill entendía que el poder no dependía solamente de la capacidad de dar discursos, sino también de comprender a quienes lo rodeaban. Además de sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill dejó reflexiones que trascendieron el ámbito político y se convirtieron en referencias sobre el optimismo, el miedo y la perseverancia. Entre las frases más conocidas aparecen expresiones como: “Temer es una reacción; el coraje es una decisión”, “Las cometas se elevan más altas contra el viento, no a favor de él” y “La historia la escriben los vencedores”. Muchas de sus citas mezclaban ironía, análisis político y reflexiones sobre la condición humana. Otra de las más difundidas sostiene: “La lección más grande en la vida es saber que incluso los tontos tienen razón a veces”. Esa idea mantiene relación con la importancia de escuchar que defendía el ex mandatario británico, ya que reconoce que cualquier persona puede aportar una mirada valiosa. Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953 por sus obras históricas y sus discursos. Su figura continúa ligada tanto a la política internacional como a frases que todavía hoy se utilizan en ámbitos laborales, educativos y personales.