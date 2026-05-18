La modernidad ha traído grandes cambios dentro del mercado laboral. Trabajos y oficios que antes aseguraban un buen porvenir, hoy son parte de los libros de historia. Así, la revolución que puso sobre la mesa la IA despide viejos empleos y da lugar a nuevos. Así, un contexto donde los análisis (como el de la Nuclear Threat Initiative), advierten que una guerra nuclear provocaría una caída masiva del comercio global, solo la destrucción parcial de puertos estratégicos o hubs industriales podría paralizar industrias enteras, desde automotrices hasta tecnológicas. Alžběta Dvořáková es una de las personas que hoy son clave para evitar llegar a estos puntos de quiebre. Con solo 31 años, vive en Praga y reparte su tiempo entre tres mundos que pocos logran combinar: la academia, la inspección nuclear estatal y la divulgación en redes sociales. Doctoranda en la Charles University, investigadora junior en el Peace Research Center Prague y, desde hace poco, inspectora de no proliferación nuclear para la autoridad nacional checa, Dvořáková representa una nueva generación de expertas que se niegan a elegir entre el laboratorio, el campo y el scroll. Por las noches y los fines de semana, Dvořáková gestiona una página educativa en Instagram (@ctrl.arms) donde traduce el lenguaje críptico del control de armamentos para audiencias no especializadas. También desarrolla una herramienta de monitoreo basada en datos de fuente abierta para detectar señales tempranas de riesgo nuclear. Uno de los puntos más inquietantes de su trabajo tiene que ver con cómo se evalúa el riesgo nuclear en el mundo actual. Según Dvořáková, no existe una métrica única acordada internacionalmente. El análisis se construye a partir de una combinación de indicadores políticos, militares y tecnológicos: relaciones entre estados con armas nucleares, doctrinas militares, pruebas de armamento, señalización y el estado de acuerdos como el Nuevo START. Pero hay algo que la preocupa más que la amenaza directa: “Una gran parte de la discusión actual también gira en torno a la mala interpretación, los errores de cálculo, las fallas técnicas o las situaciones en las que los estados simplemente no comprenden completamente lo que el otro lado está tratando de señalar” explica en conversación con El Cronista España. En otras palabras: la amenaza nuclear contemporánea no pasa necesariamente por la voluntad de destruir, sino por la velocidad y la opacidad con la que los sistemas modernos (incluyendo la inteligencia artificial) pueden reducir el tiempo disponible para evaluar una crisis. En el debate público, la Unión Europea suele quedar fuera del imaginario nuclear. Dvořáková matiza esa percepción. A través de Euratom, los estados miembros implementan salvaguardas nucleares en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sistemas de inspección propios y contabilidad de materiales nucleares. Además, la UE contribuye mediante controles de exportación, asistencia técnica y financiamiento para proyectos de seguridad y no proliferación. “Mucha de esta cooperación ocurre en silencio, en el trasfondo, a través de coordinación técnica, marcos legales y diplomacia a largo plazo”, señala. La UE también jugó un papel clave en la facilitación del Joint Comprehensive Plan of Action, el histórico acuerdo nuclear firmado entre Irán y el grupo P5+1, y coordinó posiciones entre estados europeos dentro del sistema de Naciones Unidas, actuando como un actor de fondo que moldea el entorno político sin ser el negociador principal. La seguridad nuclear no es una industria con límites claros. Dvořáková la describe como un campo que atraviesa sectores: defensa, energía civil, ciberseguridad, sistemas satelitales y análisis de datos e inteligencia artificial. La mayoría de las inversiones siguen siendo estatales (modernización de arsenales, mantenimiento de sistemas de verificación, etcétera), pero el sector privado aparece con fuerza creciente en las tecnologías habilitadoras. “La imagenología satelital comercial y el análisis de fuente abierta han hecho que ciertas actividades sean mucho más visibles y accesibles que antes”, explica. “Algunas formas de monitoreo y análisis que antes estaban principalmente al alcance de los gobiernos ahora son cada vez más visibles para investigadores, periodistas y la sociedad civil también”. Para los inversores, Dvořáková identifica oportunidades reales en ciberseguridad para infraestructura crítica, tecnologías de verificación, análisis de datos y sistemas de observación satelital, pero también advierte sobre los riesgos. “La incertidumbre en sí misma se está volviendo económicamente importante. A medida que el entorno internacional se vuelve más inestable y tecnológicamente complejo, hay una demanda creciente de herramientas que mejoren la conciencia situacional, el monitoreo y la evaluación de riesgos”. Lo que define el trabajo de Dvořáková es una paradoja estructural: el éxito se mide en catástrofes que no ocurrieron. Nadie celebra el tratado que funcionó, la inspección que confirmó el cumplimiento, el sistema de alerta que evitó una escalada. La labor de prevención nuclear es, por definición, invisible cuando funciona. Y sin embargo, la investigadora checa insiste en hacerla visible, ya sea a través de papers académicos, inspecciones técnicas o publicaciones en Instagram que explican en términos accesibles por qué importa que un reactor tenga salvaguardas, o por qué la inteligencia artificial en sistemas de comando nuclear debería preocuparle a cualquiera. En un campo dominado históricamente por hombres de traje en grandes capitales, Dvořáková representa algo distinto: una experta que combina roles que rara vez coexisten, y apuesta por que la transparencia y la educación pública son instrumentos de confianza frente a la desinformación que mancha al sector.