Ayer, tras el cierre de los mercados, Repsol comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una producción de 539.000 barriles equivalente de petróleo en los tres primeros meses de año, cifra que explica un descenso 0,2% respecto al mismo periodo de 2025 y del 0,9% respecto al último trimestre 2024. En tanto, el margen de refino en España creció un 105,7% con respecto a doce meses atrás, aunque cayó un 1,8% frente al cuarto trimestre del pasado año, hasta los 10,9 dólares por barril. Los inversores aprovechan estos datos, por debajo de los esperados, para dar fin al rally alcista y recoger beneficios, empujando la acción a una caída del 5,61% a primera hora de la tarde. De esta manera, los títulos de Repsol pierden el liderato de los valores que más se revalorizaron del Ibex 35, siendo sobrepasado por ACS que registra una revalorización desde principios de año de poco más del 42,73% contra el 36,58% de la empresa que lidera Josu Jon Imaz. Recordemos que la cotización de la petrolera se disparó con la guerra en Irán y su consecuencia inmediata que se tradujo en una fuerte suba en el precio del crudo y del gas. La reacción negativa del mercado obedece a que las principales casas de análisis echaron por tierra el optimismo que reinaba sobre la petrolera. El golpe más fuerte lo propinó el Citi que recortó este viernes su estimación de beneficio por acción (BPA) un 11% por el impacto que sufrió Repsol en refino y producción en los tres primeros meses de este año. Sin embargo, la entidad sigue anticipando un aumento del 35% intertrimestral en las ganancias. Los analistas del banco estadounidense argumentan que Repsol tuvo un trimestre ligeramente más difícil de lo previsto, con menores volúmenes en el segmento ‘Upstream’ debido a una interrupción en Perú y a la escasa contribución del inicio de operaciones en Pikka, Alaska. De acuerdo al informe del Citi, el incendio en la refinería de Cartagena en enero también mermó parte de las ganancias derivadas del repunte de los precios de las materias primas y los márgenes en el trimestre. Renta 4 tras recordar que los resultados trimestrales se publicarán el 30 de abril, espera que el impacto del cierre del estrecho de Ormuz sobre los precios de crudo y márgenes de refino, se reflejen en un importante crecimiento en resultado operativo y resultado neto ajustado, que estima en torno al +50% y +60%. “Con estos datos, según nuestras estimaciones, esperamos unos resultados del primer trimestre 2026 ligeramente por encima de las estimaciones del consenso de Factset en EBIT de aproximadamente 1.334 millones de euros versus los 1.283 millones Factet y por debajo en resultado neto ajustado de unos 900 millones (contra los 971 millones Factset)”, vaticinan los analistas del banco de inversión. Con todo, sostienen que pese a las buenas cifras operativas esperadas, impulsadas tras la actualización del Plan Estratégico 2026-2028 y el conflicto en Oriente Medio, y tras haber subido más de un 20% desde el inicio del conflicto, creen “que la evolución de la cotización continuará condicionada al conflicto y su impacto sobre el Brent y los márgenes de refino”. Por último, Renta 4 reitera la recomendación de `mantener´ con un precio objetivo de 23,7 euros por acción. Jefferies subraya que el margen de refino se situó en el primer trimestre en 10,9 dólares por barril, la previsión del consenso elevó este dato hasta los 12,0 dólares. Lo mismo sucedió con el dato de producción, hecho que se ocupa en destacar el banco de inversión: “Los los 539.000 barriles equivalentes de petróleo al día del primer trimestre no alcanzan los 558.000 barriles que estimaba el consenso del mercado”. En sintonía con Jefferies, Barclays también señala que el margen de refino y las actividades de exploración y producción fueron inferiores a sus previsiones. A diferencia de Renta 4, la entidad catalana revisó al alza el precio objetivo de los títulos de Repsol hasta los 23,34 euros por acción, frente a los 23,19 euros anteriores por el margen de refino. Aunque la mala noticia es que el banco mantiene su consejo de ‘infraponderar’ por el “limitado potencial (+2%)”, que ve en la petrolera. Banco Sabadell concluye que la cotización de la petrolera seguirá estando dirigida por la evolución del Brent.