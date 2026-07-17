Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este viernes, 17 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,56 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,78 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,61 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.02% en el precio de la gasolina y del 1.51% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 17 de julio de 2026:

Madrid: 1.489 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.407 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.769 euros

Granada: 1.459 euros hasta los 1.759 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 17 de julio en España?

Durante este viernes, 17 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.419 euros hasta los 1.809 euros

Barcelona: desde los 1.339 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: desde los 1.379 euros hasta los 1.729 euros

Granada: desde los 1.419 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.458 euros

Zaragoza: desde los 1.449 euros hasta los 1.705 euros.

Málaga: desde los 1.489 euros hasta los 1.719 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece rendimiento estable y eficiencia adecuada y contribuye a cuidar el motor.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.915 euros

Barcelona: desde 1.559 euros hasta los 1.899 euros

Valencia: desde 1.52 euros hasta los 1.909 euros

Granada: desde 1.609 euros hasta los 1.879 euros euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: