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ElEuro y yuan cotiza a 7.7286 CNY este viernes, 17 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,44% en relación con el último día.

En el mercado euro-yuan, la cotización se mantuvo estable en la última semana (0%) y registra en el último año una caída notable (-7.48%).

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento continuo que indica un fortalecimiento. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía está mejorando, lo que podría incentivar aún más ganancias en el futuro.

A pesar de la tendencia favorable, es importante monitorear factores externos que podrían influir en la cotización, como cambios en políticas económicas o eventos globales que podrían revertir este crecimiento.

En la última semana, la volatilidad del Euro y el yuan se ha situado en un 4.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.99% que han tenido, sugiriendo menores variaciones recientes.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.