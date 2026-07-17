Este viernes, 17 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 22,29 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 214.174. Esta cifra refleja una variación del -1,37% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista moderado (6 alzas y 4 bajas), con alternancias frecuentes que evidencian volatilidad; el balance es ligeramente positivo.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se situó en un 21.09%, lo que es notablemente inferior a su volatilidad anual del 30.02%. Esta diferencia indica que, a pesar de las variaciones que pueda haber experimentado recientemente, su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable. En resumen, el comportamiento del BBVA en la última semana revela una tendencia más tranquila en comparación con la volatilidad más significativa que ha tenido a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,8 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.