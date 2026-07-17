Este viernes, 17 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 39,95 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 13.559. Esta cifra refleja una variación del 1,04% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una tendencia mayoritariamente alcista, con siete avances y tres retrocesos; destacó una racha continua de subidas en la parte central, interrumpida por descensos puntuales al inicio y cerca del final del periodo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se situó en 9.88%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 19.61%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La disminución en la volatilidad semanal sugiere una tendencia hacia una mayor estabilidad en sus operaciones recientes.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,95 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.