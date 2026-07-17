En la apertura de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 11,77 euros y registran un volumen de 835832 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,46% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una clara tendencia bajista, con solo tres avances frente a siete retrocesos y un tramo final de cinco caídas consecutivas que señala presión vendedora sostenida.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 11.29%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 29.98%. Dado que el 11.29% es menor que el 29.98%, podemos concluir que el comportamiento del banco en esta última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, reflejando menos variaciones y una menor inestabilidad en su rendimiento financiero.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).