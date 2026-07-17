Este 17 de julio de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 4.43 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 79,526 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.14% en comparación con la jornada anterior, reflejando un leve descenso en el valor de la compañía en el mercado español.

En los últimos 10 días la cotización fue volátil y equilibrada (5 subidas y 5 caídas), con recuperación a mitad del periodo, alternancia al final y cierre con leve sesgo bajista, para un saldo global neutro.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en 9.05%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.82%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,44 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.