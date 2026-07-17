En el inicio de la jornada bursátil del 17 de julio de 2026, las acciones de Telefónica (TEF) se sitúan en 3.62 euros por unidad en el índice IBEX 35. Este precio, que refleja un volumen de negociación de 420,661 acciones, muestra una variación positiva del 0.50% en relación al día anterior, lo que sugiere un ligero aumento en el interés de los inversores por los servicios de telecomunicaciones diversificados que ofrece la compañía.

En los últimos diez días, la cotización de Telefonica mostró alta volatilidad, alternando rachas de dos sesiones a la baja y dos al alza, sin jornadas planas y con un balance final prácticamente neutro.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

Durante la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 17.16%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 24.95%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La cifra de la última semana refleja menos inestabilidad y variaciones en el precio de sus acciones.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.