La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este viernes, 17 de julio de 2026 es de 12,3 euros y fijan un total de 72.639 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,36%.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró un sesgo bajista, con 6 jornadas de caída frente a 4 de avance y una alternancia frecuente que indica presión vendedora sin una tendencia firme.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en 14.94%, lo que es notablemente inferior a la volatilidad anual del 23.97%. Esta diferencia indica que, a corto plazo, CaixaBank ha mostrado un comportamiento mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. En resumen, la menor volatilidad semanal sugiere una tendencia más constante y menos fluctuante en el desempeño del banco reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.