Este miércoles, 27 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,79 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 626.266. Esta cifra refleja una variación del 1,09% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró un comportamiento lateral: tras dos descensos iniciales llegaron tres avances, luego dos retrocesos y un final alternante, cerrando el periodo sin un sesgo claro y con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Banco Santander ha sido del 37.76%, considerablemente superior a la volatilidad anual del 29.75%. Este aumento indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientes. Comparando ambas cifras, se puede concluir que la volatilidad de la última semana es un claro reflejo de un entorno más turbulento en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.