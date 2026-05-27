En la apertura de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,73 euros y registran un volumen de 361317 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,93% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. comenzó estable, encadenó cuatro subidas, sufrió dos retrocesos puntuales y un descenso final; pese a ello, el periodo cierra con un saldo claramente positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 10.90%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 14.99%. Dado que el 10.90% es menor que el 14.99%, podemos concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,25 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica.

Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.