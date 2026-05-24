En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este domingo, 24 de mayo de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,56 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,75 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,66 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -0.39% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.53%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 24 de mayo de 2026:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.465 euros hasta los 1.774 euros

Valencia: 1.419 euros hasta los 1.788 euros

Granada: 1.569 euros hasta los 1.803 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 24 de mayo en España?

Durante este domingo, 24 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.809 euros

Barcelona: desde los 1.369 euros hasta los 1.725 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.685 euros

Granada: desde los 1.369 euros hasta los 1.704 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.704 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.715 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches. Ofrece buen rendimiento, ayuda a evitar el picado del motor y suele ser más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.609 euros y el máximo es de 1.919 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.885 euros

Valencia: desde 1.535 euros hasta los 1.839 euros

Granada: desde 1.764 euros hasta los 1.859 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: