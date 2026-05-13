Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, miércoles 13 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Un contratiempo laboral que dabas por resuelto hoy cobrará más importancia de la prevista y adoptará nuevas complicaciones. Te tocará encararlo de frente y con firmeza, sin hacer concesiones. No tienes por qué preocuparte por quienes nunca se preocupan por ti. Escorpio, hoy un problema laboral que dabas por resuelto resurgirá más grande y con nuevas formas. Requerirá tu atención inmediata y una lectura clara de sus aristas. Enfréntalo con determinación, sin concesiones ni titubeos. Enfócate en tus objetivos y no gastes energía en quienes no piensan en ti. Hoy, Escorpio, el amor se inclina a tu favor: una conversación honesta aclarará dudas y reavivará la conexión. Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, signo de agua que comprende tu intensidad y aporta contención emocional. Escorpio es intenso, leal y apasionado. Protege lo que ama y enfrenta la vida con determinación. Posee magnetismo y gran intuición. Reservado y estratégico, observa en silencio antes de actuar. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Actúa con determinación y corta de raíz aquello que agrande el problema. Traza un plan claro para hoy y comunica límites firmes en el trabajo. Prioriza tus objetivos y no pierdas energía en quienes no te apoyan.