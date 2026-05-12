Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este martes, 12 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,54 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,74 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,68 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.22% en el precio de la gasolina y del -1.58% en el del gasóleo. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 12 de mayo de 2026 es el siguiente: Durante este martes, 12 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):