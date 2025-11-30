El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este domingo, 30 de noviembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,62 euros y el del diésel es de 1,43 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.32% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.38%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 30 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.559 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.579 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.299 euros hasta los 1.328 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 30 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.635 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.315 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.779 euros

Barcelona: desde 1.445 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.479 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.749 euros

Fuente: narrativas-es

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y su menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina.

Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad gracias a incentivos gubernamentales y a la creciente infraestructura de carga, contribuyendo a la transición hacia una movilidad más ecológica.