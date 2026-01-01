En España, el precio medio de la luz para el viernes, 2 de enero de 2026 será de 83.33 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 147 % respecto al valor de ayer que fue de 82.12 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 2 de enero?

Para el viernes, 2 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 107,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 107.3 euros De 21:00 a 22:00 106.96 euros De 19:00 a 20:00 103.9 euros De 18:00 a 19:00 103.87 euros De 17:00 a 18:00 101.65 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 2 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, con un precio de 55,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 55.01 euros De 5:00 a 6:00 55.37 euros De 3:00 a 4:00 56.34 euros De 2:00 a 3:00 59.11 euros De 1:00 a 2:00 63.68 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 80.43 De 1:00 a 2:00 63.68 De 2:00 a 3:00 59.11 De 3:00 a 4:00 56.34 De 4:00 a 5:00 55.01 De 5:00 a 6:00 55.37 De 6:00 a 7:00 63.93 De 7:00 a 8:00 80.49 De 8:00 a 9:00 88.48 De 9:00 a 10:00 89.87 De 10:00 a 11:00 86.56 De 11:00 a 12:00 82.14 De 12:00 a 13:00 77.87 De 13:00 a 14:00 75.27 De 14:00 a 15:00 79.33 De 15:00 a 16:00 87.29 De 16:00 a 17:00 96.56 De 17:00 a 18:00 101.65 De 18:00 a 19:00 103.87 De 19:00 a 20:00 103.9 De 20:00 a 21:00 107.3 De 21:00 a 22:00 106.96 De 22:00 a 23:00 101.65 De 23:00 a 24:00 96.89

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz