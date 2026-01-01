En esta noticia

En España, el precio medio de la luz para el viernes, 2 de enero de 2026 será de 83.33 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 147 % respecto al valor de ayer que fue de 82.12 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 2 de enero?

Para el viernes, 2 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 107,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 107.3 euros 
De 21:00 a 22:00  106.96 euros 
De 19:00 a 20:00  103.9 euros 
De 18:00 a 19:00 103.87 euros 
De 17:00 a 18:00 101.65 euros 

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 2 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, con un precio de 55,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 4:00 a 5:00 55.01 euros 
De 5:00 a 6:00  55.37 euros 
De 3:00 a 4:00  56.34 euros 
De 2:00 a 3:00  59.11 euros 
De 1:00 a 2:00  63.68 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0080.43
De 1:00 a 2:0063.68
De 2:00 a 3:0059.11
De 3:00 a 4:0056.34
De 4:00 a 5:0055.01
De 5:00 a 6:0055.37
De 6:00 a 7:0063.93
De 7:00 a 8:0080.49
De 8:00 a 9:0088.48
De 9:00 a 10:0089.87
De 10:00 a 11:0086.56
De 11:00 a 12:0082.14
De 12:00 a 13:0077.87
De 13:00 a 14:0075.27
De 14:00 a 15:0079.33
De 15:00 a 16:0087.29
De 16:00 a 17:0096.56
De 17:00 a 18:00101.65
De 18:00 a 19:00103.87
De 19:00 a 20:00103.9
De 20:00 a 21:00107.3
De 21:00 a 22:00106.96
De 22:00 a 23:00101.65
De 23:00 a 24:0096.89

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando el interruptor en las piezas cuando no vayas a utilizarlas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa no solo ahorrarás electricidad, también agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.