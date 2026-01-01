En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el viernes, 2 de enero de 2026 será de 83.33 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 147 % respecto al valor de ayer que fue de 82.12 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 2 de enero?
Para el viernes, 2 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 107,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|107.3 euros
|De 21:00 a 22:00
|106.96 euros
|De 19:00 a 20:00
|103.9 euros
|De 18:00 a 19:00
|103.87 euros
|De 17:00 a 18:00
|101.65 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 2 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, con un precio de 55,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|55.01 euros
|De 5:00 a 6:00
|55.37 euros
|De 3:00 a 4:00
|56.34 euros
|De 2:00 a 3:00
|59.11 euros
|De 1:00 a 2:00
|63.68 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|80.43
|De 1:00 a 2:00
|63.68
|De 2:00 a 3:00
|59.11
|De 3:00 a 4:00
|56.34
|De 4:00 a 5:00
|55.01
|De 5:00 a 6:00
|55.37
|De 6:00 a 7:00
|63.93
|De 7:00 a 8:00
|80.49
|De 8:00 a 9:00
|88.48
|De 9:00 a 10:00
|89.87
|De 10:00 a 11:00
|86.56
|De 11:00 a 12:00
|82.14
|De 12:00 a 13:00
|77.87
|De 13:00 a 14:00
|75.27
|De 14:00 a 15:00
|79.33
|De 15:00 a 16:00
|87.29
|De 16:00 a 17:00
|96.56
|De 17:00 a 18:00
|101.65
|De 18:00 a 19:00
|103.87
|De 19:00 a 20:00
|103.9
|De 20:00 a 21:00
|107.3
|De 21:00 a 22:00
|106.96
|De 22:00 a 23:00
|101.65
|De 23:00 a 24:00
|96.89
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando el interruptor en las piezas cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa no solo ahorrarás electricidad, también agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.