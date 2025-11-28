En España, el precio medio de la luz para el sábado, 29 de noviembre de 2025 será de 83.21 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.575 % respecto al valor de ayer que fue de 98.76 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 29 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 110,34 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 110.34 euros De 1:00 a 2:00 102.08 euros De 21:00 a 22:00 102.0 euros De 20:00 a 21:00 100.8 euros De 2:00 a 3:00 100.32 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 29 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 44 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 44.0 euros De 13:00 a 14:00 46.0 euros De 15:00 a 16:00 51.03 euros De 12:00 a 13:00 51.91 euros De 11:00 a 12:00 54.3 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 110.34 De 1:00 a 2:00 102.08 De 2:00 a 3:00 100.32 De 3:00 a 4:00 100.0 De 4:00 a 5:00 85.2 De 5:00 a 6:00 84.1 De 6:00 a 7:00 84.1 De 7:00 a 8:00 87.46 De 8:00 a 9:00 100.0 De 9:00 a 10:00 93.54 De 10:00 a 11:00 70.35 De 11:00 a 12:00 54.3 De 12:00 a 13:00 51.91 De 13:00 a 14:00 46.0 De 14:00 a 15:00 44.0 De 15:00 a 16:00 51.03 De 16:00 a 17:00 61.72 De 17:00 a 18:00 84.1 De 18:00 a 19:00 95.82 De 19:00 a 20:00 100.05 De 20:00 a 21:00 100.8 De 21:00 a 22:00 102.0 De 22:00 a 23:00 96.06 De 23:00 a 24:00 91.65

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 1,55%, lo que supone 113 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 53,8% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: